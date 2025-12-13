«Символ единства и справедливости»: в школе Химок провели тестирование ко Дню Конституции РФ

В преддверии Дня Конституции РФ в школьном Музее Воинской славы «Флагман» в Химках состоялось традиционное образовательное тестирование, направленное на углубление знаний учащихся о главном правовом документе страны, сообщила администрация муниципалитета.

Перед началом испытания с мотивационной речью выступил руководитель учебного заведения, совмещающий обязанности с мандатом муниципального депутата, Евгений Иноземцев. Наряду с десятиклассниками к решению заданий присоединились представители местной власти: председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и его первый заместитель Руслан Шаипов, что подчеркнуло межпоколенческий и общественно-политический характер события.

Программа началась с краткого историко-правового введения, в ходе которого аудитории освежили в памяти ключевые вехи создания современной Конституции, познакомили с личностями ее разработчиков, процедурой всенародного голосования и фундаментальными принципами, заложенными в документе.

Само испытание представляло собой комплекс из 32 вопросов, на решение которых участникам отводилось ровно 40 минут. Итоги проверки знаний, ассоциированные с персональными идентификаторами каждого участника, будут обнародованы в официальном сообществе регионального молодежного парламента 19 декабря.

