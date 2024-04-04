Символический удар на матче «Спартака» нанесли подростки, которые спасали людей в «Крокусе»

В среду, 3 апреля, состоялся матч между ФК «Спартак» и «Зенитом», перед началом которого подростки Ислам Халилов и Артем Донсков нанесли символический удар по мячу, сообщает properm.ru .

Молодые люди были в день теракта в «Крокус Сити Холле». 15-летниий Ислам Халилов и 14-летний Артем Донсков, несмотря на угрозу собственной жизни, вывели из горящего здания более ста человек. Подростки работали в концертном холле в гардеробе.

Читатели Properm.ru, которые присутствовали на мачте, рассказали о символическом ударе. На данный момент ФК «Спартак» официально не подтвердил данную новость. Ранее футболисты выразили слова благодарности юным героям и вручили им абонементы на все матчи.

Первый матч полуфинала пути РПЛ — Кубка России по футболу завершился. По итогам матча победителем вышла питерская команда «Зенит». Итоговый счет — 1:2. ФК «Спартак» приняла решение передать полученные от игры деньги всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

Трагедия в «Крокус Сити Холле» показала, насколько россияне едины. Многие люди сдавали кровь, чтобы можно было помочь выжившим. Горожане скорбели, молились, приносили к мемориалам цветы и свечи, принимали участие во всех памятных акциях. На государственном и региональном уровне поддержку оказывают пострадавшим и родственникам погибших.

Ранее мы сообщали, что в товарищеском матче Россия разгромила Сербию со счетом 4:0.