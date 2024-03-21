В товарищеском матче Россия разгромила Сербию со счетом 4:0

21 марта в Москве на стадионе «Динамо» сборная Россия по футболу в товарищеском матче разгромила Сербию со счетом 4:0.

Уже на 21-й минуте гости остались в меньшинстве и был назначен пенальти, который забил Антон Миранчук. Дальше преимущество россиян только росло. На 32-й минуте Осипенко увеличил отрыв и до перерыва счет больше не изменялся. Во второй половине игры наша команда решила не сбавлять обороты. Игроки сборной продолжили создавать угрозы у чужих ворот, сумев забить еще два мяча. На 55-й минуте Алексей Миранчук сделал счет разгромным, а жирную точку в матче на 91-минуте поставил Сергеев, забивший четвертый гол. Гости имели реальный шанс сократить отставание, однако им помешала великолепная игра Сафонова, который достал «мертвый» мяч.

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