Синяки, ссадины и стресс: бабушка рассказала о нападении маралов на внука в санатории

Бабушка шестилетнего мальчика в соцсетях рассказала, как на ее внука напали маралы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина рассказала, что находилась с внуком на территории кузбасского санатория. На участке расположен загон для маралов — благородных оленей. Во время прогулки гости заметили двоих животных. Ребенок погладил одного из маралов. Женщина считает, что внешне настрой животных казался положительным.

«Стоило мне отвернуться буквально на секунду, как один из маралов внезапно опрокинул ребенка на снег и начал топтать его!» — бабушка мальчика делится подробностями в соцсетях.

Женщина рассказала в соцсетях, что своевременно отреагировали на инцидент. Ей удалось отогнать животное. По словам бабушки, у внука после прогулки на теле остались синяки и ссадины. Кроме того, ребенок сильно испугался. Женщина считает, что также пережила стресс.

Женщина обратилась в соцсетях к руководству санатория в Кузбассе. Она просит отреагировать на ситуацию, чтобы в следующий раз не пострадал никто из других посетителей. Бабушка мальчика отметила, что санаторий пользуется популярностью среди семей с детьми. Она считает рациональным запретить животным свободно гулять по территории.

