Синоптик Паршина рассказала, когда температура в Москве понизится до -20 °C

Руководитель лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ночное время суток в январе температура воздуха в Москве может опуститься до -20 градусов, сообщило интернет-издание «Абзац».

В центральных областях России похолодание начнется в декабре. В Москве днем температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов. Максимальная низкая температура, которую будут фиксироваться днем, – ориентировочно -5 градусов. Январь в столице может быть в среднем холоднее климатических показателей на один градус (по итогу месяца).

«Ночью ожидается -10…-15 °C и днем -2...-7 °C. По ночам температура может понижаться до -20 °C и местами ниже при похолодании», – сообщила Паршина.

В ближайшее время похолодание не предвидится, ожидается теплая неделя. Ночью температура может опускаться до -3 градуса. Максимальная температура днем достигнет примерно +2 градуса. Снегопады не ожидаются, но осадки выпадут в виде дождя.

«До 24 ноября холодов ожидать не стоит, а далее может похолодать на три – пять градусов», – отметила специалист.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что аномальное потепление может прийти в Москву и Подмосковье на текущей неделе.