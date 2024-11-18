Аномальное потепление может прийти в Москву и Подмосковье на неделе

На неделе с 19 по 22 ноября в Москве и Подмосковье ожидается потепление до +10 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что во вторник, 19 ноября, в столице и регионе ожидается облачная погода, а местами небольшие кратковременные осадки.

«Температура в Москве ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4. В области ночью -1…+4 градуса, днем от 0 до +5. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, по прогнозу синоптика, в столице ночью облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, однако днем небольшие осадки возможны.

«Температура в ночное время 0…+2 градуса, днем +2…+4. В Подмосковье ночью -3…+2 градуса, днем 0…+5. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Местами в этот день возможны порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

Четверг станет самым теплым днем рабочей недели. В столице облачно, ночью небольшой, а днем более усиленный дождь.

«Температура ночью +2…+4, днем +5…+7 градусов. В регионе днем температура воздуха поднимется до +5…+10 градусов, ночью 0…+5. Ветер южный и юго-восточный, по силе — 7-12 метров в секунду, но возможны и порывы до 15-20 метров в секунду», — подчеркнул эксперт.

В пятницу синоптик обещает жителям Москвы и Подмосковья облачную погоду и осадки. Температура в ночное время опустится до -2…+3 градусов, а днем поднимется до -1…+4. Ветер ожидается западный и юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Ранее стало известно, чем опасен вспыхнувший в Чувашской Республике норовирус.