Синоптик Тишковец предупредил о снегопаде и морозах в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей Москвы, что в нынешнем сезоне еще выпадет большое количество осадков, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт отметил, что в период с 10 по 16 февраля ожидать обильных осадков в виде снега не стоит. По его мнению, до среды, 12 февраля, снега не будет. В четверг возможны осадки, но незначительные. Снег припорошит землю примерно на несколько сантиметров. Однако это не значит, что снега в нынешнем зимнем сезоне больше не будет.

«Зима еще не сказала своего последнего слова», — отметил синоптик.

По данным эксперта, снегопады и морозы ожидаются в Москве в последней декаде февраля.

Своим прогнозом об изменении погодных условий в России ранее поделился синоптик, климатолог Александр Шувалов. Эксперт считает, что зимы станут еще более мягкими, а летом будут зафиксированы высокие температуры. По его мнению, теплый сезон увеличится. К 2050 году летом в Москве столбики термометров могут превышать отметку в 40 градусов. Следствием климатических изменений станут лесные пожары, залповые осадки, торнадо, засуха и ураганы.

Ранее сообщалось, что синоптик Шувалов пообещал москвичам сугробы и метель на выходных.