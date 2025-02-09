Синоптик Шувалов пообещал москвичам сугробы и метель на выходных

К следующим выходным, которые придутся на 15–16 февраля, в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Специалист по прогнозу погоды сообщил, что в ближайшее время в столице и ее окрестностях ожидаются осадки в виде снега и метели. Причиной этого станут атмосферные фронты, которые придут с севера и пройдут через среднюю полосу России примерно 13 февраля. А через несколько дней после этого в столицу, возможно, придет циклон с Балкан.

«Опять забегаю, может быть, слишком вперед, но не могу не поделиться прогнозом, который вселяет определенную надежду на приличествующие февралю снег и метель», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла. А метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой.