Сицилийский могильщик выкапывал и вывозил трупы для перепродажи мест захоронений

По данным издания, в настоящее время могильщик арестован. Следствие предполагает, что ему помогал судебно-медицинский эксперт. Специалист беспочвенно выдавал справку о разложении тел. В рамках дела фигурирует еще 18 человек, которые принимали участие в незаконном извлечении тел из могил. Некоторые люди уже не работали на кладбище. Они задержаны.

В полиции предположили, что один из бывших сотрудников забирал золотые украшения, которые родные оставляли в могилах усопших. Данная информация проверяется. Правоохранители обратили внимание, что много жалоб поступает на сотрудников кладбища. Организацией похорон на данном участке занимаются три компании. В настоящее время полиция запретила их работу.

«Людей заставляли платить наличными за более быстрое захоронение. В ходе расследования было зафиксировано не менее 25 случаев незаконного захоронения», — заявили в полиции.

По данным издания, пока полиция не установила, что стало с некоторыми незаконно извлеченными трупами. В ходе расследования было выявлено еще одно преступление. Бывший смотритель кладбища в Тропеа и его сын занимались незаконной утилизации специальных кладбищенских отходов, присваивали деньги и оскверняли могилы. Инциденты попали на камеру наблюдения. Мужчин поместили в тюрьму.

«Гробы разбивали киркой, трупы раздевали, а драгоценности снимали пилами и молотками. На видео, которое видела газета The Guardian, видно, как тела упаковывают в черные пластиковые пакеты и выбрасывают в мусорные баки или сжигают», — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что на Украине появились кладбища убитых украинских боевиков.