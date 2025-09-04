«Ситуация критическая»: водоемы в Ростовской области становятся болотами

Эколог Андрей Зайчиков высказал мнение, что ситуация с водоемами в Ростовской области критическая, сообщил rostovgazeta.ru.

По информации издания, в июле жители Красного Сулина сообщили, что вода в реке шипит и пенится. В Минприроды отреагировали на информацию. На место прибыли специалисты, которые взяли пробы воды. По результатам исследования людям рассказали, что факт сброса сточных вод не подтвержден. Эколог Андрей Зайчиков высказал мнение, что сотрудники ведомства оценивают ситуацию более масштабно. Они разбираются, как какие-либо изменения отразятся на развитии окружающей среды.

По мнению эксперта, в регионе сложилась критическая ситуация с водоемами.

«В регионе не хватает воды», — высказал мнение эколог.

Эколог считает, что население пытаются убедить в том, что проблемы связаны с естественными причинами. Эксперт уверен, что главная проблема Ростовской области — отсутствия комплексной программы по управлению водными ресурсами.

«То есть проблема кроется гораздо глубже», — высказал мнение эксперт.

По мнению эксперта, ситуация стала критичной из-за незаконной распашки природоохранных зон, отсутствия контроля по появлению гидротехнических сооружений, текущей ситуации с водосборными балками.

