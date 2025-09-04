Тропа здоровья в Оренбурге, на которую год назад потратили 115 млн руб., завалена мусором

В Оренбурге озеро у Тропы здоровья высохло практически полностью: осталась небольшая грязная лужа, в которой плавает одинокая утка, сообщил 56orb.ru. Вблизи скопилось много мусора.

Корреспондент издания отметил, что редакция следила за состоянием озера. Еще летом в нем плавали утки, ондатры и другая живность. Однако уже было видно, что воды в озере стало значительно меньше. От водоема исходил неприятный запах. В настоящее время озеро высохло полностью.

По информации издания, в одном месте осталась небольшая грязная лужа. В ней плавает одинокая утка. У водоема установлены таблички с QR-кодами. Сейчас они закреплены ненадежно. При помощи QR-кода посетители могли узнать о местной растительности и животных.

«А нужны ли они (таблички. — Прим. ред.) вообще, если посмотреть на обитателей и растения у озера уже не получится?» — отметил корреспондент 56orb.ru.

По информации издания, вдоль озера брошено много мусора. Баки, предназначенные для сбора мусора, переполнены. Корреспондент отметил, что во время прошлого визита на озера зона для отходов также была не облагорожена. С тех пор ситуация не изменилась.

По данным издания, Тропу здоровья открыли для оренбуржцев в сентябре 2024 года. На реализацию проекта потратили 115 млн руб.

