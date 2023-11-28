«Ситуация раздувается»: Власти Финляндии искусственно создают очереди на КПП с РФ

Политический консультант Алена Август считает, что правительство Финляндии не рассказывает об истинных причинах закрытия КПП на границе с Россией, сообщает karelinform.ru .

«Люди говорят, что у них какой-то дикий поток мигрантов, которые ломятся, допустим, в четыре двери. И они решают оставить одну дверь, якобы от этого все станет спокойнее. Есть ли в этом логика? Люди заметили проблему там, где ее нет.», - высказала мнение karelinform.ru политический консультант Алена Август

Эксперт не верит, что причина в мигрантах. Иностранные жители всегда пересекали границу и данная тенденция не изменится. Тем более, если власти зафиксировали увеличенное количество иностранных жителей, которые ожидали очереди у разных КПП, то совершенно нелогично оставлять работать единственный пункт пропуска.

Политический консультант Август уверена, что теперь возле открытого КПП будет настоящее столпотворение. Власти Финляндии смогут сказать, что были правы. На самом деле они же искусственно и создают очереди из мигрантов.

То, что мигранты едут из России в Финляндию, - это правда. Консультант Август рассказала, что это привычная практика. Сначала люди оформляют туристическую визу, а после ее завершения едут в Финляндию. Находиться нелегально в России достаточно сложно. Если человек остается дольше времени, чем допустимо выбранной визой, его вычислят. Иностранцы вынуждены двигаться в сторону других стран, но так было всегда.

«В Россию постоянно приезжают люди из разных стран. Попасть сюда нелегально практически невозможно, в этом вопросе у нас четко разработанное законодательство.», - отметила эксперт

Больше мигрантов не стало, считает эксперт. На фоне эскалации мировых отношений Финляндия хочет выступить против России, но не делает это прямо.

«Просто ситуация «раздувается» на фоне такой горячей международной обстановки», — прокомментировала политконсультант.

Ранее решение закрыть все пункты КПП, кроме северного, прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин.