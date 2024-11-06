СК: кузбассовец вонзил в грудь супруги нож

В Яшкинском муниципальном округе 3 ноября погибла женщина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В Следственном комитете Кузбасса поделились информацией, что в убийстве подозревают супруга женщины.

Подозреваемого задержали. Предполагается, что во время конфликта супруг нанес жене удар ножом, попав в область груди. Очевидицей инцидента стала знакомая супружеской пары, которая вызвала бригаду «скорой помощи». Медики госпитализировали пострадавшую, оказав ей квалифицированную помощь. Однако вскоре женщина погибла.

Установлено, что супруг женщины ранее привлекался к уголовной ответственности. Суд установил меру пресечения в виде заключения под стражей. Мужчине предъявили обвинение. Конфликт между супругами произошел у них дома. Подозреваемому предъявили обвинения.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели», — сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудники правоохранительных органов выполняют комплекс мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе установили личность 14-летней девочки, облившей 16-летнего мальчика жидкостью из перцового баллона в присутствии своих подруг.