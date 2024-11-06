В Кузбассе установили личность девочки, облившей подростка перцовым баллоном

В полиции Кузбасса установили личности подростков, которые попали на видео, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Выяснилось, что между 14-летней девушкой и 16-летним юношей, которые дружат, произошел конфликт.

Видео быстро распространилось по соцсетям, чем и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов. Из-за конфликта девушка потребовала, чтобы подросток стал на колени. Она облила своего друга жидкостью из перцового баллона. Подросток кричал и просил о помощи, а потом убежал.

Родители потерпевшего решили не обращаться в полицию. Они отвели сына в больницу. Медики отметили, что вред здоровью причинен не был.

«Сотрудники полиции провели с несовершеннолетними профилактические беседы, в отношении родителей школьниц составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — добавили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации и проверяют достоверность информации, предоставленной в видеоролике. Материалы дела параллельно изучают сотрудники следственных органов СК России по Кемеровской области – Кузбассу. На ролике присутствуют также другие девушки, которые наблюдали за происходящим. Инцидент произошел в вечернее время суток.

Ранее сообщалось, что участник СВО рассказал об «американской пытке» в украинском плену.