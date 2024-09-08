СК может объявить в розыск иноагента Моргенштерна*

СК не исключает возможности объявления певца Алишера Моргенштерна*, покинувшего Россию после начала спецоперации, в розыск, сообщил официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве.

В отношении Алишера Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят работу, чтобы собрать доказательную базу. Предполагается, что певец и блогер опубликовывал различные записи на нескольких платформах: видеохостинге и интернет-мессенджере. Однако певец нарушал законодательство РФ: он не указывал специальным символом, что является иноагентом.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск», — указано в сообщении.

Максимальный срок наказания в рамках инкриминируемой статьи — два года. Mash сообщил, что после публикаций о возможном привлечении к ответственности рэпера, он удалил все посты, которые были в его телеграм-канале. На новости канала подписаны более 650 тыс. подписчиков.

Прокуратура Москвы проинформировала, что контролирует ход расследования дела против певца, который в настоящее время проживает за границей.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск блогера Яна Матвеева*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.