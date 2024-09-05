МВД объявило в розыск блогера Яна Матвеева

Блогера Яна Матвеева* МВД России объявило в розыск по уголовной статье. Как сообщил ТАСС, соответствующая информация была опубликована в базе розыска ведомства.

В опубликованной полицейскими информации нет сведений о том, по какой именно статье УК РФ проходит фигурант. Источник информационного агентства сообщил, что блогера могут искать за игнорирование правил деятельности иноагента, которым он является с 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил запретить иноагентам зарабатывать на российских стримингах.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.