Российский президент подписал указ о проведении в РФ Года защитника Отечества

Текущий год в России объявлен Годом защитника Отечества. Указ об этом пописал российский лидер Владимир Путин. Данная информация появилась на сайте, где официально публикуются правовые акты страны.

Обоснованием для того, что 2025 год становится Годом защитника Отечества, является 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Это делается для того, чтобы сохранить историческую память и выразить благодарность ветеранам.

«Провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в президентском указе.

Администрации президента РФ поручено создать организационный комитет, а также дирекцию по проведению Года защитника Отечества. Должен быть написан план мероприятий, а также указано их необходимое финансирование.

Ранее Путин дал поручение Центробанку и правительству, по которому оплата страховки жизни у россиян будет компенсироваться налоговыми вычетами. Такое положение должно появиться в законодательстве уже к середине июля текущего года.