СК проверит законность закрытия детского сада для детей-инвалидов в Прокопьевске

Родители воспитанников детского сада №2 «Сказка» в городе Кузбасса на странице в социальной сети опубликовали коллективное обращение с просьбой проверить рациональность закрытия детского учреждения для инвалидов, сообщает sibdepo.ru . Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с видео.

Здание детского сада нуждается в капитальном ремонте: на крыше собирается дождевая вода, которая не сходит и начинает просачиваться в помещения. В комнатах сыро. Родители уверены, что администрация детского сада должна была провести ремонт, но не принимать решения о закрытии «Сказки».

В садик ходят особенные малыши. В нем размещены кабинеты для физиотерапии и лечебного массажа. Персонал получил не только педагогическое, но и медицинское образование. На время капитального ремонта родители предлагают распределить деток по другим учреждениям. Альтернативного заведения в городе нет, поэтому они против закрытия детского сада.

«Если закроют наш сад, то это очень болезненно скажется на наших детях, которые и так испытывают нравственные страдания в связи с проблемами здоровья», — пишут родители.

Следователи СК инициировали процессуальную проверку.

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