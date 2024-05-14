СК проверяет кузбасскую семью, члены которой стали героями программы «Мужское/женское»

Следком начал проверку в отношении семьи из Кемеровской области, члены которой рассказали о своих взаимоотношениях в эфире телепередачи на «Первом канале» «Мужское/женское», сообщает sibdepo.ru .

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал распоряжение, чтобы ему лично докладывали о ходе расследования. Следователи намерены проверить все заявления, сделанные участниками программы. После этого действиям кузбассовцев дадут правовую оценку.

«По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Передача вышла в эфир 13 мая. Редакторы программы «Мужское/женское» обратили внимание на пост в социальной сети, который выложила 18-летняя Арина Сахарова из Кемеровской области. Девушка утверждает, что приглашенная в дом родителей няня болеет венерическим заболеванием. Женщина спит в комнате с супругами. Дочь не исключает интимные отношения между няней и ее отцом.

В студии программы девушка призналась, что отец часто употребляет спиртные напитки и применяет в отношении нее силу. Родители отрицают все, о чем заявила их совершеннолетняя дочь. Они говорят, что девушка до сих пор сложно переживает подростковый возраст. Она выпивает, грубит матери и не ценит заботу. Глава семьи уверен, что Арина употребляет наркотические вещества. Непонимание между дочерью и отцом стало причиной того, что девушка переехала жить к подруге.

Ранее мы сообщали, что жители аварийных домов из Ростова-на-Дону приняли участие в программе «Мужское/Женское».