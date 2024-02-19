Жители аварийных домов из Ростова примут участие в программе «Мужское/Женское»

Депутат Наталья Оськина рассказала RostovGazeta , что журналисты федеральной программы «Мужское/Женское» намерены взять интервью у жителей Ростова-на-Дону с целью обсудить большое количество аварийных домов в городе. Всего таких зданий более 200.

Депутат пояснила, что впервые обратилась в редакцию Первого канала после того, жители одного из аварийных домов были вынуждены готовить еду на костре. Коммунальные услуги не подавались в квартиры. Жилой дом не просто потрескался, он практически рушится.

В ходе подготовки программы выяснилось, что таких домов в городе много. Жители разных районов стали обращаться, что тоже хотят дать интервью с целью привлечения внимания к проблеме.

«Такого количества аварийных домов, как в Ростове, нет нигде ни по области, ни в других регионах. У нас при строительстве жилья процент передачи квартир в муниципальную собственность составляет лишь 5%. Этого крайне мало», — делится мнением Наталья Оськина.

У горожан есть четкие требования. Во-первых, привлечь к ответственности виновных в разрушении дома. Коммунальные службы длительное время бездействовали, что и привело к подобной катастрофе, уверены ростовчане. Во-вторых, жители требуют выплатить им компенсации. Люди хотят переехать в другие дома и иметь собственное жилье.

Ранее жильцы обрушившегося дома в Ростове рассказывали, что не могут получить выплаты из-за различных бюрократических требований.