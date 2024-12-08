СК проводит проверку из-за отравления 34-х детей-спортсменов в ЯНАО

В ведомстве сообщили, что пострадали спортсмены, прибывшие из Свердловской области на соревнования в ЯНАО. Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту проходили в Тарко-Сале в субботу, 7 декабря.

После соревнований несовершеннолетним участникам стало плохо. Симптомы были схожие у всех пациентов: рвота и тошнота. Ребят осмотрели медики. Некоторые спортсмены нуждались в госпитализации. Всего симптомы отравления проявились у 34-х спортсменов. Учитывая массовое обращение, появилась необходимость в оценке соблюдения требований законодательства при организации питания ребят.

«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному (с дислокацией в г. Тарко-Сале) проводится доследственная проверка по факту массового обращения спортсменов из Свердловской области в медицинское учреждение с признаками отравления (ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указано в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшедшего с целью дальнейшей правовой оценки действий виновных в отравлении несовершеннолетних спортсменов.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после отравления в петербургском суши-баре «Токио сити» не менее 22 человек.