СК возбудил дело после отравления в петербургском суши-баре «Токио сити» не менее 22 человек

По факту массового отравления клиентов ресторана «Токио сити» в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело. Данные об этом появились в телеграм-канале городского управления Следственного комитета.

По мнению правоохранителей, у данного инцидента есть все признаки преступления. По этой причине ими было возбуждено уголовное дело для его дальнейшего расследования.

«По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, которым диагностирована кишечная инфекция», — указано в микроблоге.

Следствие считает, что в заведении общепита были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, в результате чего и произошло отравление большого количества людей.

В то же время идет выяснение всех обстоятельств массового отравления людей в реабилитационном центре на Алтае. Там количество пострадавших дошло до 24 человек. Трое из них скончались, еще трое находятся в реанимации.