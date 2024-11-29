СК возбудил дело после отравления в петербургском суши-баре «Токио сити» не менее 22 человек
СК РФ возбудил дело после отравления десятков людей в суши-баре Петербурга
Фото: [Медиасток.рф]
По факту массового отравления клиентов ресторана «Токио сити» в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело. Данные об этом появились в телеграм-канале городского управления Следственного комитета.
По мнению правоохранителей, у данного инцидента есть все признаки преступления. По этой причине ими было возбуждено уголовное дело для его дальнейшего расследования.
«По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, которым диагностирована кишечная инфекция», — указано в микроблоге.
Следствие считает, что в заведении общепита были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, в результате чего и произошло отравление большого количества людей.
В то же время идет выяснение всех обстоятельств массового отравления людей в реабилитационном центре на Алтае. Там количество пострадавших дошло до 24 человек. Трое из них скончались, еще трое находятся в реанимации.