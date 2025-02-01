Проезд на красный: один погиб и трое пострадали в ДТП на Можайском шоссе в Москве

В столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на Можайском шоссе с участием автомобиля такси, в результате которого один человек погиб. Об этом стало известно в субботу, 1 февраля, из сообщения телеканала РЕН.

По информации, полученной от него, в дорожно-транспортном происшествии участвовали три автомобиля. В результате аварии погиб пассажир такси. О состоянии трех пострадавших в настоящее время нет информации.

Как уточняется в Телеграм-канале прокуратуры Москвы, Жертвой аварии стал мужчина 1996 года рождения. Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю в подмосковную Службу помощи при ДТП обратились 5,5 тыс участников 2,6 тыс. аварий.