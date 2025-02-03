СК завел дело на замгубернатора Ростовской области из-за превышения полномочий

В отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в превышении должностных полномочий, сообщил телеграм-канал СК РФ.

В ведомстве уточнили, что Федотова занимает также должность министра финансов. Предполагается, что она превысила полномочия при выполнении рабочих обязанностей во время осуществления финансово-кредитной региональной политики. По данным следствия, Федотова могла осуществлять махинации в 2020 году.

«Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых», — указано в сообщении.

По данным ведомства, ущерб региональному бюджету составил 1,9 млрд руб. Предполагается, что министр нарушила требования региональной долговой политики. Данные требования предусматривают два способа привлечения займа. Первый — сотрудничество с государством. Второй — оформление кредитов, взятых у коммерческих финансовых организаций по ставкам ниже предложенных.

В ведомстве рассказали, что сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации. Они намерены установить все обстоятельства данного дела. Материалы будут переданы в дальнейшем в суд для детального рассмотрения предполагаемого нарушения.

Ранее сообщалось, что главу представительства МО РФ арестовали по делу о взятке на 14 млн руб.