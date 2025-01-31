Суд арестовал начальника военного представительства Минобороны Болгарева по делу о взятке

Сергей Болгарев, начальник 5481-го военного представительства Министерства обороны России, был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Согласно данным следствия, между 2017 и 2023 годами Болгарев получил свыше 14 млн руб. от генерального директора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции, предназначенной для военных нужд, а также за общее содействие в выполнении государственного оборонного заказа.

Завод был задействован в исполнении более 10 государственных контрактов Минобороны на сумму свыше 500 млн руб. в роли субподрядчика. Продукция завода в том числе поставлялась в воинские части, участвующие в боевых действиях.

Болгарев осуществлял контроль за качеством и техническую приемку. С учетом тяжести обвинений ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело находится под надзором Главного военного следственного управления СК.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК предъявили обвинение во взяточничестве бывшему гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину.