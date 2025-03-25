СК завершил расследование по делу в отношении экс-адвоката Пашаева

Военные следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Он (Пашаев. — Прим. ред.) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Согласно данным РЕН ТВ, на имущество бывшего адвоката наложен арест. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в январе 2024 года юрист заверил Алексея Блиновского, что сможет освободить его супругу блогера Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Для реализации задачи ему потребовалось 47 млн руб. По данным следствия, стороны достигли договоренностей.

«Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 млн руб.», — сообщили в СК.

По данным РЕН ТВ, Пашаев также обещал оказать юридические услуги гражданину Алексею Захарову. Предполагается, что бывший адвокат давал обещания, которые реализовать было невозможно. Он осознавал этот факт. Сотрудники правоохранительных органов своевременно пресекли противоправную деятельность, не позволив юристу похитить 15 млн руб. В настоящее время экс-адвокат находится под стражей, где пробудет до 15 мая.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели военкора «Известий» Федорчака.