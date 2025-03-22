СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель СК России Светлана Петренко выступила перед журналистами с заявлением о ходе и итогах расследования террористического акта, совершенного в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, сообщило РИА Новости.

Официальный представитель СК проинформировала, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте. Согласно законодательству РФ, им выделено время для ознакомления с материалами дела. Следующий этап — передача материалов в суд для вынесения приговора.

Светлана Петренко отметила, что следствию удалось в кратчайший для такого масштабного дела срок установить и задержать исполнителей теракта. В сжатые сроки также были установлены другие граждане, которые являются соучастниками. Следствию помогали подразделения ФСБ и МВД РФ.

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — рассказала Петренко.

По данным спикера, следствие собрало большую доказательную базу виновности подозреваемых. По ее мнению, она станет основанием для того, чтобы суд доказал причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

Ранее в СК РФ сообщили, что теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства.