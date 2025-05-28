Скандал на ЕГЭ: выпускники заметили камеры в туалетах в школе Кузбасса

В пресс-службе мэрии Кемерово рассказали, как в школьных туалетах появились камеры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, скандал начался после проведения ЕГЭ. Выпускники обратили внимание на наличие камер в туалете. По их словам, камера находилась на таком положении, что могла записывать все, что происходит в кабинке. Школьники предположили, что таким образом администрация решила бороться со списыванием на экзамене. Ребята написали о происшедшем главе Лиги безопасности Екатерине Мизулиной.

В пресс-службе мэрии проинформировали, что камеры были установлены в школе № 35. С подобной инициативой выступил родительским комитет. На школьном собрании родители предложили установить камеры, чтобы быть уверенными в безопасности своих детей. В начале каждого нового учебного года родители снова голосовали. Отказываться от камер они не хотели.

По информации пресс-службы, к проведению ЕГЭ камеры не имели никакого отношения. В этот день они были отключены, поэтому запись не велась.

«В настоящий момент после запроса от школьников управление образования администрации города Кемерово приняло решение о демонтаже камер», — сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что московскую школу призвали отказаться от креатива на ЕГЭ.