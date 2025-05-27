Московскую школу призвали отказаться от креатива на ЕГЭ
Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ
Фото: [flickr.com]
Московская школа, ученики которой сидели на ЕГЭ за круглым столом, откажется от этого эксперимента и вернет классическую рассадку на экзамене.
Об этом со ссылкой на столичный департамент образования и науки сообщает РИА Новости.
Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале обращение, в котором говорилось о том, что в одной из школ Москвы ученики на ЕГЭ по истории сидели за круглым столом.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал образовательные учреждения отказаться от креатива на экзаменах.
При этом в пресс-службе отметили, что это не является нарушением регламента, но для дальнейшей организации проведения ГИО для большего комфорта учеников школе все же рекомендовали вернуть классическую рассадку.
Ранее сообщалось о том, что школьники в Подмосковье написали ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии.