Московскую школу призвали отказаться от креатива на ЕГЭ

Московская школа, ученики которой сидели на ЕГЭ за круглым столом, откажется от этого эксперимента и вернет классическую рассадку на экзамене.

Об этом со ссылкой на столичный департамент образования и науки сообщает РИА Новости.

Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале обращение, в котором говорилось о том, что в одной из школ Москвы ученики на ЕГЭ по истории сидели за круглым столом.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал образовательные учреждения отказаться от креатива на экзаменах.

При этом в пресс-службе отметили, что это не является нарушением регламента, но для дальнейшей организации проведения ГИО для большего комфорта учеников школе все же рекомендовали вернуть классическую рассадку.

Ранее сообщалось о том, что школьники в Подмосковье написали ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии.