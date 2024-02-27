Скандальный развод семьи из Тагила, привлекший к гибели их сына, продолжается

Сын известного тагильского бизнесмена разводился с женой тяжело: периодически оба супруга вызывают полицию, родители делят детей и имущество в суде, Ольга открыто делится подробностями семейной жизни со СМИ, а Николай избегает любых контактов. Недавно бывшие супруги похоронили старшего сына, сообщает tagilcity.ru .

Похороны 15-летнего подростка прошли 7 февраля. На церемонии присутствовали оба родителя, но друг с другом они не общались. Их старший сын написал сообщение, в котором рассказал об усталости из-за их постоянных ссор и выяснений. Вскоре его тело обнаружили в доме отца. Рядом лежал отцовский карабин. Возбуждено уголовное дело по факту доведения до суицида.

В браке супружеская пара прожила около 20 лет. Ольга рассказала TagilCity.ru, что ссоры начались давно. Пара пыталась наладить отношения и обращалась к психотерапевту. Супруг сначала был заинтересован в том, чтобы обеспечить Ольгу жильем после развода. Во время брака женщина преимущественно занималась воспитанием троих детей. После очередной ссоры Николай забрал детей к себе. Он создает препятствия, чтобы мать виделась с ними. Женщине не удалось встретиться с дочкой в день ее четырехлетия.

«Мы договорились встретиться в 13:00 у нашего дома, но опоздали буквально на 5 минут. Николай сказал: «Я вас ждать не собираюсь, я поехал к маме. Приезжайте туда». Так, мы вместе с моей мамой оказались заперты в их дворе. Николай и его брат удерживали нас на улице около 1,5 часов до приезда полиции. Это вообще отдельная история. Они вызвали полицию с обвинением, типа: неизвестные ворвались на частную территорию и вымогают деньги у больных стариков (их родителей), а мы вызвали полицию по факту удержания нас группой лиц, а также оскорбления и применения физической силы», — рассказывает Ольга корреспонденту TagilCity.ru. (Интервью было взято за несколько дней до гибели ее старшего сына)

Свободно общаться со средним сыном также не получается.

«Я заблокирована у него в телефоне. Я дозвониться не смогу, а у вас, например, — получится. Он его полгода назад «переманил», когда начался учебный год. Подавил на жалость: «Как папа там один? Может ты со мной поживешь, а я куплю компьютер». Купил крутой компьютер, сейчас он постоянно в нем, в наушниках», — рассказала редакции TagilCity.ru бывшая жена Николая.

Николай отказался от комментариев. 1 марта суд должен рассмотреть дело о том, с кем будут жить дети.

Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный не позволяет детям забирать из своего дома подарки.