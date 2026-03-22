«Скатился с высоты в десятки метров»: многократный чемпион Белоруссии чудом выжил после падения в Геленджике

Известный белорусский гонщик, многократный победитель соревнований по мотокроссу и эндуро Артем Кунцевич, поделился историей о том, как чудом остался жив после падения с обрыва в Геленджике, сообщил РБК.

По данным издания, спортсмен рассказал об инциденте в социальной сети, которая в России признана экстремистской и запрещена.

По словам Кунцевича, происшествие случилось 14 марта — на третий день тренировочных сборов. Компания мотогонщиков отправилась на участок побережья с крутыми скалистыми обрывами, где спортсмены начали штурмовать подъем по каменным плитам.

По информации издания, во время одного из заездов Кунцевич не удержался на трассе — он сорвался и покатился вниз по склону, пролетев несколько десятков метров до каменистого пляжа. Как уточнил в соцсети сам гонщик, в результате падения он получил перелом руки и множество глубоких ссадин по всему телу, но, к счастью, остался жив.

«Я должен был вот здесь погибнуть. <...> С самого верха я сюда соскользнул, мотоцикл летел за мной, не знаю, каким чудом я выжил — скорость падения была просто неимоверная», — написал Кунцевич.

