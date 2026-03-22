«Тысячный гол в карьере»: Александр Овечкин достиг уникальной отметки в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вписал свое имя в историю Национальной хоккейной лиги, преодолев рубеж в 1000 заброшенных шайб за карьеру с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф, сообщило РИА Новости.

По информации издания, знаменательное событие произошло в домашней игре столичного клуба против «Колорадо Эвеланш». Российский капитан поразил ворота соперника, и этот гол стал для него юбилейным — 1000-м в заокеанской карьере. В активе 40-летнего хоккеиста 923 шайбы в 1562 встречах «регулярки» и 77 точных бросков в 161 матче плей-офф.

По данным издания, Овечкин стал всего вторым игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась эта вершина. Выше него только легендарный канадец Уэйн Гретцки, чей суммарный показатель составляет 1016 голов (894 в регулярных сезонах и 122 в розыгрышах Кубка Стэнли).

По информации издания, нынешний сезон — 21-й для россиянина в сильнейшей лиге мира и заключительный по действующему соглашению с «Вашингтоном». При этом Овечкин уже давно является абсолютным рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее бывший защитник Каспарайтис высказал мнение, что «эра Овечкина» подходит к концу.