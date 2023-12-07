«Скатываемся в 90-е»: Экс-глава УБОП сравнил нынешние времена с событиями в «Слове пацана»

Бывший руководитель регионального управления по борьбе с организованной преступностью Евгений Макаров считает, что современная Россия постепенно возвращается к кризису 90-ых годов. Таким мнением он поделился, комментируя сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает newsnn.ru .

«Мы медленно скатываемся в 90-е. Не надо уходить в нюансы, а надо задуматься, что ситуация повторяется. Амнистия, некая нищета. Но даже тогда, были хотя бы какие-то понятия, по которым можно было судить тот или иной поступок. Сейчас этих понятий нет», — отметил собеседник NewsNN.

Спикер отметил, что изменил бы немного сценарий сериала. Он предлагает сначала показать кадры кладбища, которые есть в конце фильма. Чтобы с первой секунды зритель понимал, чем же все закончится.

Евгений Макаров рассказал, что многие люди, которых он знал в 90-ые годы, действительно, оказались на кладбище. Это были сложные времена, когда царил хаос. Да, в сериале рассказано о бандах Казани, но ведь были они по всей России. В Нижегородской области точно так же один район шел драться с другим, отстаивая понятия.

Запрещать сериал спикер смысла не видит. Он сам представитель того поколения, когда многое было под запретом. Ни к чему хорошему такая политика не привела. Даже если заблокировать показ сериала, все равно зрители найдут способ, как достать запись.

«Вот все, с кем я общался тогда во дворах, их уже нет в живых. Конец — кладбище. Наверное, сразу Жоре Крыжовникову нужно было показать этот конец, к чему это ведет, чтобы все понимали», — заключил собеседник NewsNN.

В свою очередь эксперты, с которыми побеседовал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», рекомендуют запретить показ сериала режиссера Жоры Крыжовникова.