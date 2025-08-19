Болельщики ХК «Трактор» активно обсуждают в соцсетях, сколько могут стоить билеты на Кубок губернатора Челябинской области по хоккею, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, старт продажи билетов запланирован на 20 августа. Приобрести билет можно исключительно в режиме онлайн. Для этого необходимо воспользоваться официальным сайтом или услугами «Яндекс». Ссылки для приоритетного выкупа абонементов на следующий сезон временно станут недоступными.

По данным издания, болельщики начали активно обсуждать стоимость билетов на Кубок губернатора. Один из пользователей предположил, что стоимость билетов достигнет 500 руб. Появилось также мнение, что цена билета составит 2 тыс. руб. Болельщица напомнила, что в прошлом году можно было приобрести билет по 300 руб.

«Пессимизм не оправдался», — сообщил kursdela.biz.

Корреспондент издания изучил предложения клуба на официальном сайте. Приобрести билет на дневную игру можно за 100 руб., а на вечернюю — 300 руб. Предусмотрены льготы для определенных категорий населения. На лед арены «Трактор» в период с 25 по 29 августа выйдут «Амур», «Сочи» и «Лада».

