В Новосибирске тренер обматерил судью и дал ему пинка прямо на поле

В Новосибирске произошел инцидент во время матча местных команд «Гудаута» и «ПрогРестор», рассказывает телеграм-канал Sport Baza.

На 72-й минуте главный тренер «Гудауты», которая проигрывала со счетом 1:2, Алексей Приходько не согласился с мнением арбитра Артема Петренко по поводу определения офсайда.

Приходько получил карточку, что его окончательно взбесило. Специалист выбежал на поле и дал арбитру пинка. Действо сопровождалось бурным монологом, в котором практически не было цензурных слов.

Алексей Приходько является членом президиума Новосибирской областной федерации футбола, неоднократно был главным судьей местных соревнований. Как отреагировала НОФФ на поступок тренера, пока неизвестно.

