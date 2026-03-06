Корейцы и европейцы уходят в прошлое: автоэксперт объяснил, чем отличаются Chery, Geely и Haval

Автоэксперт Андрей Венгерский в беседе с REGIONS объяснил , на что рассчитывать покупателю «китайца» в 2026 году и чем бренды отличаются друг от друга. По мнению специалиста, китайские автомобили в России окончательно перестали быть диковинкой. Еще пара лет — и свежих корейских и европейских кроссоверов на вторичном рынке практически не останется. Выбор сведется к трем главным игрокам: Chery, Geely и Haval.

По мнению эксперта, Haval делает упор на кроссоверы и семейную аудиторию. Модель Jolion, по мнению Венгерского, уже можно смело называть новым «народным кроссовером». Их много на дорогах, они активно продаются и на первичке, и на вторичке. Это выбор для тех, кому нужен понятный, утилитарный автомобиль без лишних дизайнерских изысков.

Chery берет другим — широкой линейкой и эффектной внешностью, считает специалист. Агрессивный дизайн и очень насыщенные комплектации за те же деньги привлекают тех, кто хочет выделиться. Но, как отмечает эксперт, за яркой подачей часто скрывается более бюджетный продукт.

Венгерский также советует присматриваться к Geely и Haval — при условии, что это «живой» экземпляр с небольшим пробегом и остатком гарантии. Chery он называет более рискованным выбором, хотя признает: у всей «большой тройки» с ликвидностью сейчас все неплохо.

«Для тех, кто считает каждую копейку владения, я бы в первую очередь советовал смотреть на Geely и Haval, а Chery оставил тем, кому важнее „картинка“ и богатая комплектация, чем консервативный подход к технике», — уточнил эксперт.

Однозначного ответа на вопрос, сколько прослужит китайское авто, не даст никто, признает эксперт. Рынок еще слишком молодой, чтобы делать выводы о реальном ресурсе. Но для тех, кто планирует покупку в 2026-м, Венгерский дает простую рекомендацию: брать машину 1–2 лет, с минимальным пробегом и остатком заводской гарантии. Это оптимальный вариант с точки зрения надежности и сохранения стоимости.

«Тогда вы успеваете проехать свои 80–100 тыс. километров в относительно спокойном режиме и видите все болезни еще в гарантии. При таком подходе Geely и Haval выглядят очень разумным выбором: они уже доказали, что могут работать в тяжелых режимах, а дальше все будет зависеть от обслуживания и стиля езды», — резюмировал автоэксперт.

Ранее сообщалось, что дизельный раритет ВАЗ-2104 выставили на продажу в Подмосковье.