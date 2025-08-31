Сколько украинских дронов не долетело до цели в ходе вечернего налета на Крым

В воскресенье, 31 августа, российские системы противовоздушной обороны провели масштабную операцию по отражению воздушной атаки. Согласно данным телеграм-канала Министерства обороны РФ, в течение трех часов — с 18:00 до 21:00 по московскому времени — расчетами ПВО было нейтрализовано 32 украинских беспилотных летательных аппарата.

Согласно информации ведомства, для атаки были задействованы дроны самолетного типа. Воздушные цели ликвидированы над двумя стратегическими направлениями. Над территорией Республики Крым уничтожено семь беспилотников, еще 25 сбито над акваторией Черного моря. Оперативные действия систем противовоздушной обороны позволили предотвратить потенциальные удары по критически важным объектам инфраструктуры и военным объектам.

Ранее в тот же день, как следует из сообщения оборонного ведомства, с 12:00 до 17:00 мск был зафиксирован и уничтожен еще один беспилотник аналогичного типа над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ 11 дронами атаковали Волгоградскую область.