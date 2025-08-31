ВСУ 11 дронами атаковали Волгоградскую область: последнее к этому часу

В ночь на 31 августа Волгоградская область стала целью атаки украинских дронов, и там было зафиксировано наибольшее количество сбитых беспилотников. Все подробности о ночной атаке Украины на российский регион можно найти в материале "Подмосковье Сегодня".

В Волгоградской области успешно предотвращена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, и его заявление было опубликовано в официальном Телеграм-канале администрации региона.

В международном аэропорту Волгограда службами авиационной безопасности были введены ограничения, отправка двух рейсов была задержана. В южных районах Волгоградской области зафиксированы возгорания, обломки вражеской техники упали в одном из населенных пунктов.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — отметил губернатор.

Над Волгоградской областью в общей сложности за минувшую ночь было сбито 11 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что над другими регионами России был уничтожен 21 вражеский дрон.