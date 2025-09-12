Скорбит вся спортивная Россия: ушел из жизни олимпийский чемпион, установивший восемь мировых рекордов

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин ушел из жизни в возрасте 54 лет. Информацию о кончине прославленного спортсмена распространила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), сообщил ТАСС. В официальном заявлении ведомства причина смерти не указывается.

От имени всего спортивного сообщества федерация выразила искренние соболезнования семье и близким Андрея Ивановича.

Андрей Чемеркин заслужил репутацию одного из величайших тяжелоатлетов в мировой истории. Наивысшим достижением в его карьере стала золотая медаль в супертяжелом весе (свыше 108 кг), завоеванная на летних Олимпийских играх 1996 года в американской Атланте. На следующей Олимпиаде в Сиднее (2000 год) российский спортсмен добавил в свою коллекцию бронзовую награду.

В активе тяжелоатлета — четыре победы на чемпионатах мира, а также одна серебряная и две бронзовые медали этих соревнований. На европейском уровне он дважды становился чемпионом и дважды — серебряным призером. В течение своей карьеры Чемеркин установил восемь рекордов мира. В 1997 году он получил звание лучшего спортсмена России и был награжден орденом Мужества.

