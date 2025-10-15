«Скорее всего останутся закрытыми»: депутат Вассерман поделился прогнозом о работе аэропортов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение, что до завершения спецоперации ростовский аэропорт не будет принимать пассажиров, сообщила rostovgazeta.ru.

Депутат поделился воспоминаниями, как закрыли аэропорт. Анатолий Вассерман с рабочим визитом посетил Краснодар. Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыли 24 февраля в день объявления начала спецоперации. Депутат возвращался домой на поезде, что вызывало некоторые неудобства из-за экстренности ситуации.

По мнению депутата, до завершения СВО ростовский аэропорт открывать не будут. Он привел в пример аэропорт, расположенный в Краснодаре. Объект некоторое время не работал. Сейчас в регионе работает надежная система противоздушной обороны. Значение, по мнению депутата, также имеет и расположение города.

Депутат ГД высказал мнение, что что по мере совершенствования мощных средств противовоздушной обороны, будут открывать аэропорты и в других российских городах. Однако Ростов находится ближе к территории Украины, что также имеет важное значение для безопасности пассажиров.

«То есть может случиться, что ростовский аэропорт откроют до окончания боевых действий. Но лично я исходил бы из того, что до полного прекращения боевых действий аэропорты, до которых можно дотянуться с Украины, скорее всего останутся закрытыми», — резюмировал собеседник.

