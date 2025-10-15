Росавиация: у грузового самолета Ил-96 сломались шасси при посадке в Якутске

В аэропорту Якутска произошел инцидент с самолетом Ил-96, у которого сломались шасси. Об этом в своем Телеграм-канале проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По информации от официального представителя, инцидент произошел во вторник, 14 октября, примерно в 17:30 по московскому времени (23:30 по местному времени) после посадки. На грузовом самолете Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates вышли из строя несколько пневматиков левой основной стойки шасси.

Уточняется, что самолёт выполнял грузовой рейс из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительной информации, на борту находилось девять человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас причины инцидента будут выяснять специалисты Якутского МТУ Росавиации, — сообщил Кореняко.

