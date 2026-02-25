«Скоро весна»: в Люберцах медведь в розовой рубахе поднял настроение замерзшим жителям

Жители Подмосковья устали от бесконечных снегопадов. В зимний день на станции Люберцы нашелся тот, кто решил поднять всем настроение, сообщил REGIONS.

Местные паблики облетели кадры, на которых по заснеженной платформе расхаживает человек в костюме медведя. В руках у него плакат с обнадеживающей надписью: «Люберцы. Скоро весна».

Косолапый герой, облаченный в розовую рубаху и голубые штаны, выглядел настоящим пятном позитива на фоне унылого снежного пейзажа. Прохожие не могли сдержать улыбок, глядя на сказочного персонажа, который словно пришел напомнить: зима не вечна.

«Взял бы лопату, почистил снег, помог бы весне», — пошутила одна из пользовательниц Сети.

Столичный регион продолжает находиться под влиянием непогоды. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие часы погода будет определяться ложбиной южного циклона и теплым атмосферным фронтом. Ожидается, что за сутки высота снежного покрова увеличится на 4–5 сантиметров. Такая динамика позволяет предположить, что может быть побит суточный рекорд, установленный 25 февраля 1994 года, когда на метеостанции ВДНХ зафиксировали 65 сантиметров снега.

