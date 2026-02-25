Тысячи шагов мимо: история мальчика из Подмосковья, который старался для соседей, но остался незамеченным

В Наро-Фоминске школьник проявил гражданскую сознательность, достойную взрослого. Не дожидаясь, пока коммунальные службы доберутся до его двора, мальчик по имени Артем взял лопату и в одиночку расчистил снег возле своего подъезда. Он старательно расширял проход, думая о тех, кому трудно передвигаться по сугробам: пожилых соседях и мамах с колясками, сообщил REGIONS.

Мимо проходили десятки людей. Кто-то торопился на службу, кто-то выгуливал собак, кто-то возвращался с ночной смены. Но никто не остановился. Ни слова благодарности, ни вопроса, не нужна ли помощь, ни даже простого одобрительного кивка.

Дома Артем поделился с родителями тем, что задело его сильнее всего. Не усталость, не холод, а равнодушие прохожих.

Психолог Елена Разумовская объяснила, почему такая реакция взрослых способна ранить ребенка.

«В возрасте 10–12 лет у ребенка формируется социальное сознание. Он начинает оценивать свои поступки через призму реакции окружающих. Когда ребенок делает доброе дело, а взрослые проходят мимо, у него закрепляется опасный паттерн: „помогать бесполезно, это никому не нужно“. Со временем такая установка способна подавить естественную отзывчивость и уменьшить готовность поддерживать окружающих в будущем», — рассказала REGIONS эксперт.

По словам психолога, благодарность — это не просто вежливость, а важный механизм обратной связи. Когда общество игнорирует добрый поступок, у ребенка может сформироваться ощущение, что его старания никому не нужны.

Специалист советует родителям в таких ситуациях обязательно проговаривать с детьми их чувства. Важно объяснить: ценность поступка заключается не в похвале окружающих, а в том, что он делает мир вокруг лучше.

«Для ребенка похвала — это не просто приятные слова. Это сигнал: „я делаю правильно, меня видят, я важен“. Отсутствие этой обратной связи может привести к тому, что в следующий раз мальчик просто не захочет выходить с лопатой. Зачем, если это никого не волнует?» — отметила специалист.

