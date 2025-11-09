«Скоро зима»: основатель файлообменников Mega после энергетического коллапса призвал Киев к переговорам

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на странице в соцсети после отключения ТЭС на Украине призвал Киев к переговорам, сообщило РИА Новости.

В субботу, 8 ноября, украинская компания «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных ТЭС. Поводом стал удар ВС РФ. В разных областях Украины жители столкнулись с отключением электроэнергии. Об этом проинформировала компания «Укрэнерго». На фоне данных новостей предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что в связи с приближением зимы Украине лучше заключить мирный договор с Россией.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал он.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале в ежедневном обзоре сообщил, что проблемы со светом были зафиксированы практически по всему Левобережью. Анализ сообщений украинцев показал, что в Харькове пытались запустить работу метро. Однако вскоре пассажирам сообщили, что напряжения недостаточно. Удары по энергообъектам стали регулярными. Для их реализации российские военнослужащие используют различные БПЛА и ракеты.

