Скоропостижно умер мэр Саянска Олег Боровский

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на странице в интернет- мессенджере сообщил о скоропостижной смерти мэра Саянска Олега Боровского.

Губернатор отметил, что кончина Олега Боровского — это болезненная утрата для всего региона. В городе Саянск он показал, насколько умеет эффективно принимать решения. Всегда в первую очередь был заинтересован в улучшении жизни населения, в обеспечении безопасности людей и их комфорта. Занимал должность мэра длительное время. Зарекомендовал себя как грамотный руководитель.

Олег Боровский с особенным уважением относился к военным СВО, периодически навещал их. Недавно отвез очередной гуманитарный груз в зону спецоперации.

«От себя лично и от всех жителей Иркутской области я выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Валерьевича. Светлая память…» — написал губернатор Игорь Кобзев.

Олег Боровский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 64 лет. На его странице в интернет-мессенджере опубликована новость о смерти. Подписчики оставили комментарии со словами соболезнования. Люди пишут, что мэр был добрым и душевным, что во время его руководства уровень жизни повысился. Некоторые воспринимают его смерть как личную утрату.

«Саянск осиротел... самые искренние соболезнования родным потрясающий был человек!» — жители Саянска выражают соболезнования.

Причина смерти не уточняется. Администрация города позже опубликует информацию, когда состоится похоронная церемония.

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