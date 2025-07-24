Скрип качелей, ржавчина и ямы: кузбассовцы рассказали, как добились ремонта двора

Корреспондент издания посетил двор. Одна из главных проблем — большое количество огромных ям. Ситуация ухудшалась после дождя, когда полости заполнялись водой. Двор превращался в море. По словам корреспондента, пройти по двору и остаться с сухими ногами было невозможно. Одна из жительниц считает, что с 1987 года ремонт во дворе не делали ни разу.

Жильцы рассказали также о других проблемах. По их словам, качели уже скрипели. Дети все равно катались, но эстетический вид двора был нарушен. Забор вдоль спортивной площадки покрылся ржавчиной. Жильцы обращались с жалобами к губернатору региона. Дом включили в перечень объектов, которые отремонтируют.

«Все эти этапы жильцы многострадального дома выполнили: собрались, проголосовали, заплатили „коммуналку“, даже нашли деньги и победили бюрократический ужас», — сообщил «Сибдепо».

По информации издания, возникла другая проблема — местные власти не могли выделить всю сумму на ремонт из бюджета. Горожанам предложили ремонтировать двор в несколько этапов. В настоящее время план ремонта и график работ согласован. На объекте начали проводить строительные работы. Однако местные жители продолжают писать жалобы. Проблема в том, что соседний двор находится также в запущенном состоянии. Горожане требуют начать ремонт в их дворе также.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил важность перевода собраний собственников жилья в онлайн.