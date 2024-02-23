Могенштерн* избил блогера Хованского на сцене во время своего концерта
Фото: [pixabay.com]
Подробности инцидента в Сербии публикуют местные паблики. В о время своего выступления рэпер Моргенштерн в начале пригласил блогера Юрия Хованского на сцену и начал с ним обниматься.
В какой-то момент что-то пошло не так и певец начал буквально лупасить Хованского прямо перед зрителями.
На этом Моргенштерн не успокоился и натравил на уже валяющегося на сцене блогера собственную охрану. Причины вспушки внезапного гнева певца пока не известны. Видео драки уже стало вирусным в сети.
Ранее мы писали, что Тайный наследник Моргенштерна* может проживать в Волгоградской области.
* - признан иностранным агентом на территории России