Могенштерн* избил блогера Хованского на сцене во время своего концерта

Подробности инцидента в Сербии публикуют местные паблики. В о время своего выступления рэпер Моргенштерн в начале пригласил блогера Юрия Хованского на сцену и начал с ним обниматься.

В какой-то момент что-то пошло не так и певец начал буквально лупасить Хованского прямо перед зрителями.

На этом Моргенштерн не успокоился и натравил на уже валяющегося на сцене блогера собственную охрану. Причины вспушки внезапного гнева певца пока не известны. Видео драки уже стало вирусным в сети.

Ранее мы писали, что Тайный наследник Моргенштерна* может проживать в Волгоградской области.

* - признан иностранным агентом на территории России