«Скрывают от общественности»: в кузбасской школе обрушилась часть фасада, просела кровля и появились трещины

По информации телеграм-канала «Типичное Белово», в беловской школе произошло частичное обрушение фасада и просадка кровли, сообщил VSE42.RU . Автор считает, что администрация учебного заведения целенаправленно скрывает проблему.

Как сообщает подписчик канала, руководство учебного заведения при попустительстве городской администрации пытается утаить этот факт от общественности. Внутри здания также зафиксированы трещины, в том числе вблизи кабинета директора. По утверждению автора поста, этот дефект «удачно замаскировали» в период летних каникул.

Ситуацию прокомментировали представители администрации Беловского городского округа, опровергнув предположение автора поста и предоставив официальную информацию.

«В настоящее время по результатам визуального обследования техническое состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное», — администрация Беловского городского округа прокомментировала инцидент.

Согласно информации из мэрии, контракт на детальное инструментальное обследование объекта заключили 16 марта. Все необходимые восстановительные работы — ремонт кровли и кирпичной кладки — будут выполняться на основе отчета, подготовленного по результатам обследования.

Ранее местный житель Кемерова выразил обеспокоенность, что в центре города стремительно разрушается здание.