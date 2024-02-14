Немецкий журналист Репке: ВСУ недооценили возможности российского наступления

Вооруженные силы Украины не были готовы к тому, что российская армия будет проводить настолько мощные и массированные атаки, написал немецкий журналист Юлиан Репке в своих соцсетях.

«Очевидно, что в некоторых районах нет второй линии обороны, а первая не настолько хорошо укреплена, чтобы противостоять нынешним атакам русских», — отметил журналист.

Также Репке оценил работу военно-промышленного комплекса России, который обеспечивает армию большим количеством боеприпасов. В свою очередь, украинские войска начинают испытывать снарядный голод. Из-за значительного превосходства ВС РФ в боеприпасах ВСУ становится все сложнее сдерживать российские атаки.

Сегодня Минобороны РФ сообщило о разгроме тыловых позиций ВСУ под Купянском.