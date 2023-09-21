Sky News: Зеленский вынужден выступить перед конгрессом, чтобы убедить в финансировании

Британский телеканал « Sky News » сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в здание Капитолии для выступления перед конгрессом с целью убеждения, что Киев нуждается в продолжении финансирования и поставок оружия.

30 республиканских конгрессменов направили в Белый дом официальные письма о том, что не согласны выделять деньги для помощи Киеву. Ранее правительство запрашивало разрешение на перевод 24 миллиардов долларов для Украины. Конгрессмены выступили против.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти еще до встречи с украинским лидером в четверг, 21 сентября, сообщил, что в настоящее время не может гарантировать, что США будут и дальше поддерживать Киев в том же объеме. Бюджетные запросы на данный период времени не были утверждены республиканским большинством.

Телеканал «Sky News» сообщает, что цель визита Владимира Зеленского в США – убедить конгрессменов выделять деньги Киеву. Многие эксперты не раз завялили, что придет период, когда в США не смогут оказывать поддержку Украине.

Во-первых, возникает множество внутренних проблем. Также меняется обстановка и на внешней мировой арене. Во-вторых, контрнаступление позволило многим конгрессменам сделать вывод, что они зря одобряли передачу Киева денег и орудия. Это не позволило ВСУ одержать победу. В-третьих, конфликт слишком затянулся. В следующем году в некоторых странах,от которых зависит время завершения СВО, пройдут президентские выборы.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, почему неуспехи в ходе контрнаступления ВСУ могут закончиться протестами в Киеве.